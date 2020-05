Danske 15-årige er igen europamestre i fuldskab og druk Store danske skoleelever indtager en kedelig førsteplads i Europa, når det kommer til erfaringer med alkohol.

Danske 15-årige er dem i Europa, der både drikker alkohol hyppigst, og som oftest har prøvet at være fuld.

Det viser en ny rapport fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Mens 82 procent af de danske 15-årige prøvet at drikke alkohol, gælder det 59 procent af deres europæiske jævnaldrende.

Samtidig har 65 procent af de danske 15-årige drukket alkohol inden for den seneste måned, og 42 procent har prøvet at være fuld mindst to gange.

Det er cirka dobbelt så højt som gennemsnittet i Europa.

Undersøgelsen, der gentages hver fjerde år, er foretaget blandt 227.000 europæiske skoleelever i alderen 11, 13 og 15 år.

Statens Institut for Folkesundhed står for den danske del af studiet, som inkluderer 3.660 elever i 5., 7. og 9. klasse.

Her ærgrer det projektleder og forsker Mette Rasmussen, at de danske unge fortsat er dem, der drikker mest - som de også gjorde i den seneste undersøgelse.

»Det er bekymrende, at danske elever fortsat har så kedelig alkoholadfærd«, siger Mette Rasmussen i en pressemeddelelse.

»Vi ved, at et stort indtag af alkohol – og særligt meget alkohol på én gang – øger risikoen for blandt andet ulykker, vold og sex og stofindtag, som senere fortrydes«.

Da tallene er indsamlet i 2018, er det uvist, om coronakrisen har ændret på de danske skoleelevers adfærd.

Mens de 15-årige markerer sig negativt i undersøgelsen, ser det anderledes ud for de 11- og 13-årige i Danmark.

De er placeret omtrent i midten blandt deres jævnaldrende rundt om i Europa, hvad angår erfaringer med alkohol og fuldskab.

»Det er altså særligt de ældste danske skoleelever, som skiller sig ud«, siger Mette Rasmussen.

»Vi ved, at der sker en voldsom ændring, fra de danske unge er 13 år, og til de bliver 15 år. De begynder at feste og bliver del af en kultur, hvor alkohol er en naturlig del af det sociale samvær med venner«.

