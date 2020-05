Generalmajor fik historisk fængselsdom for nepotisme

To måneders ubetinget fængsel: Dommen over den tidligere hærchef H. C. Mathiesen blev hård og kontant. Kun i et af de fem tiltalepunkter klarede generalmajoren frisag.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Ryk direkte i fængsel.

Dommer Hanne Fanø og hendes to domsmænd rystede ikke på hænderne, da de efter over tre timers votering lod dommen over generalmajor H.C. Mathiesen falde i et lille kønsløst retslokale i Retten i Viborg.

Han skal som den første højtplacerede officer to måneder i fængsel for magtmisbrug, pligtforsømmelse af særlig grov karakter og videregivelse af fortrolige oplysninger under særligt skærpende omstændigheder. Et enkelt medlem af retten mente, at straffen skulle være tre måneders fængsel.

Få hundred meter fra sit hjem modtog en stille og eftertænksom generalmajor dommen, mens han hustru, Lotte W., havde svært ved at kontrollere følelserne. Med et uudgrundeligt ansigtsudtryk og foldede hænder lyttede hun til dommeren. Lotte W. er omdrejningspunktet i de fire af anklageskriftets fem punkter, som H.C. Mathiesen blev kendt skyldig i.

Ifølge dommen var det for at fremme hustruens karriere, at H.C. Mathiesen misbrugte sin magt og begik pligtforsømmelse. Han banede vejen for hende til optagelse på hærens eliteefteruddannelse. Han forsøgte at overtale en underordnet oberst til at ansætte hende i en stilling som major. Og det var invitationer til deres bryllup, som generalmajoren – mod reglerne – fik sin chefsekretær til at udprinte og tilskære.

Oven i det gav han ulovligt gennem flere år Lotte W. adgang til alle mails i sin indbakke.

»Nej«, var det korte svar fra den dømte, da han blev spurgt om en kommentar efter dommen. Hans forsvarer, advokat Torben Koch, var til gengæld fuld af ord.

»Det er helt forrykt og i strid med al juridisk børnelærdom. Jeg forstår ikke, hvad der er sket for dommeren«, sagde Torben Koch, der ankede sagen på stedet. Forsvareren var især forundret over, at retten i et af tiltalepunkterne tillagde vidnet oberst Jens Lønborgs forklaring mere vægt end den tiltaltes.

En oberst stod fast

Den sag drejede sig om en opringning fra H.C. Mathiesen til obersten. Ifølge Mathiesen ønskede han blot at høre mere om indholdet af en stilling under obersten, som Lotte W. overvejede at søge. Ifølge oberst Lønborg var der tale om et forsøg på at få ham til at ansætte Mathiesens daværende kæreste i jobbet.

Lønborg sagde nej – som den eneste af alle de officerer, der ifølge dommen blev udsat for pres fra H.C. Mathiesen. Men der var ikke tekniske beviser eller vidner, der kunne underbygge, at der var sket noget ulovligt, og det var det, der bragte forsvareren tæt på kogepunktet.

Hans modpart fra den militære anklagemyndighed, Claus Risbjerg, var derimod godt tilfreds. I sin procedure krævede han netop ubetinget fængselsstraf udmålt i måneder, og det var, hvad domsmandsretten kom frem til.

»Dommen siger klart, at der er tale om misbrug af den dømtes stilling. Dommen er et klart og tydeligt signal«, forklarede Claus Risbjerg. I sin procedure forud for dommen understregede han, hvor afgørende sagen er.

»Det er vigtigt for auditørkorpset, at retten sender et klart og tydeligt signal om, at det er uacceptabelt, hvad der er foregået. Der skal være tillid til, at reglerne for offentligt ansatte bliver overholdt. Afgørelser skal ske på et sagligt grundlag uden uvedkommende hensyn«.

Slut med magtmisbrug

Claus Risbjerg forventer ikke, at der vil komme nye tilfælde, hvor ansatte finder sig i magtmisbrug i forsvaret.

Sagen blev rejst for knap to år siden, efter at netmediet Olfi.dk begyndte at skrive om anonyme henvendelser fra frustrerede soldater. Claus Risbjerg skjulte ikke, at det forløb pinte ham:»Det her kom frem, fordi der var anonyme henvendelser til medierne. Det er beskæmmende, at de folk, der har oplysninger om mulige strafbare forhold, ikke går til anklagemyndigheden, men til medierne«.

»Den eneste grund til det er, at man var bange for repressalier fra H.C. Mathiesen. Han havde enormt stor indflydelse på deres karriere«, fortalte anklageren retten. Og tilføjede: »Derfor skal retten sende et klart og kraftigt signal og jo højere en post, jo større signal«.

Også det var Torben Koch rygende uenig i. »Dommeren skal ikke politisere, alle skal behandles ligeligt«. I sin procedure fandt Koch det »ganske naturligt, at man finder sin partner på sin arbejdsplads. Det er også ganske naturligt, at man vil gøre meget for at hjælpe sin partner – man strækker sig langt. Sådan er det«.

Det var retten slet ikke enig i.

Kun på ét punkt følger dommen ikke anklageskriftet. H.C. Mathiesen var tiltalt for grov pligtforsømmelse, fordi han løj over for forsvarschef Bjørn Bisserup, da denne udspurgte ham, om der var en sag.