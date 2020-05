Mand forsvandt efter knivstik - dukkede op på sygehus

Automatisk oplæsning

Tre anholdte efter et opgør med knivstik i Køge er alle blevet løsladt igen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Den ene af de anholdte mænd, en 28-årig, blev stukket med en kniv i opgøret. De to andre er mænd på 31 år og 41 år.

Politiet fik tirsdag 13.56 alarmopkaldet om, at flere mænd skabte uro og uorden ved Boholte Center i Køge. Da politiet kom frem, fortalte vidner, at flere mænd havde haft et voldeligt opgør.

I opgøret blev den ene mand stukket med en kniv i maven.

Mændene var forsvundet fra stedet, da politiet kom frem.

Politiet fik dog et tip om, at den ene mand - en 28-årig mand fra Frederiksberg - befandt sig på sygehuset, hvor han blev behandlet for knivstik. Knivstikket var ikke livstruende.

Betragter sagen som grov vold

Herefter fandt politiet frem til to andre mænd - en 41-årig mand fra Køge og en 31-årig mand fra Herfølge - som blev anholdt.

Politiet oplyste onsdag morgen, at både den 28-årige, der blev stukket i maven, og den 31-årige ville blive fremstillet i et grundlovsforhør i løbet af dagen.

Men onsdag eftermiddag oplyser politiet, at det har valgt at løslade dem alle. Der er ikke grundlag for at varetægtsfængsle nogen af dem, mener politiet efter at have afhørt de involverede.

Der oplyses ikke nærmere om, hvad de har forklaret.

Politiet oplyser, at det betragter sagen som en sag om »grov vold«.

Politiet oplyste tirsdag på Twitter, at der var tale om »et opgør mellem flere personer, ikke banderelateret«.

ritzau