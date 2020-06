Mand sigtes for at lokke med filmroller for at få nøgenfotos

Automatisk oplæsning

Flere piger og unge kvinder er ifølge Nordsjællands Politi blevet lokket til at sende nøgenbilleder og -videoer til en mand, som udgav sig for at været caster på tv- og filmproduktioner.

Manden er tirsdag blevet anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelser.

Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er 33 år og fra Hillerød.

Han har ifølge politiet brugt et kendt navn fra medieverdenen og har fået sine ofre til at tro, at de ved at sende intime billeder kunne komme i betragtning til roller i film og på tv.

Efterforskningen er sket i et samarbejde mellem Nordsjællands Politi, Københavns Politi og Nationalt Cyber Crime Center (NC3) under Rigspolitiet.

Efterforskningsleder og politikommissær Jakob Rahbek fra Nordsjællands Politi kalder det 'en grov udnyttelse af unge kvinders karriereønsker'.

»Det har været gjort så professionelt, at det har været svært for kvinderne at gennemskue setuppet«, siger han i meddelelsen.

Svært at efterforske

Politiet oplyser ikke, hvor mange ofre der menes at være, men der er tale om 'et større antal unge kvinder flere steder i landet'.

»Den slags sager kan desværre være rigtig svære at efterforske, fordi der på internettet kan gøres meget for at skjule gerningsmandens identitet«.

»Generelt vil jeg gerne opfordre til, at man - såfremt man ønsker at sende intime billeder af sig selv til andre - skal gøre sig grundige overvejelser om, hvem man sender dem til, og hvad indholdet af billederne er«.

»Internettet glemmer aldrig, og man er ikke altid bekendt med modtagerens hensigter«, siger Jakob Rahbek.

Politiet fortsætter efterforskningen af sagen, men vil ikke umiddelbart kræve den 33-årige mand varetægtsfængslet.

