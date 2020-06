Inger Støjbergs forklaringer til Folketinget står i skærende kontrast til hendes nye forsvar

Politikens gennemgang af flere timers samråd i Støjberg-sagen viser, at hun under sandhedspligt har oplyst Folketinget om, at hun ikke havde andet relevant »skriftligt materiale« end den pressemeddelelse, som blev til en instruks i sagen. Enten har Støjberg talt usandt over for Folketinget eller over for Instrukskommissionen, vurderer forvaltningsretlige eksperter.