Ejerne er stødt på et nyt problem i Bohrs Tårn

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Der er god udsigt fra lejlighederne i det 29 etagers høje Bohrs Tårn på Vesterbro. Men ejerne af tårnets lejligheder kan næppe nyde synet af Københavns gader, uden at bekymringen gnaver. Bygningens facade slår nemlig revner, så der er risiko for, at fragmenter river sig løs og rammer forbipasserende. Og nu viser det sig, at der tilsyneladende findes byggematerialer i bygningen, som opløses i det fugtige danske klima. Det kom frem på ejerforeningens ekstraordinære generalforsamling i torsdags, hvor resultaterne af en syns- og skønsmandsgennemgang af bygningen blev fremlagt.