De unge råber op: »Klimaaftalen er mere bred, end den er ambitiøs«

Den Grønne Studenterbevægelse kritiserer nu den nye Klimaaftale for at være uambitiøs og alt for længe undervejs. Billedet er fra februar 2019, hvor Den Grønne Studenterbevægelse arrangerede skolestrejker, hvor mere end 2.000 skole- og gymnasieelever mødtes foran Christiansborg for at strejke for klimaet.