Khader, Knuth og Henriksen slipper for injuriesag

Landsret afviser at behandle sag om mail. Naser Khader frikendes desuden for injurier i Facebook-opslag.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Politikerne Naser Khader (K), Marcus Knuth (K) og Martin Henriksen (DF) får medhold i injuriesag anlagt af Sherin Khankan, direktør for Exitcirklen og imam.

Det er resultatet af en dom i Østre Landsret tirsdag.

Her afviser landsretten Sherin Khankans sag mod de tre politikere for at have sværtet hende til på strafbar vis i en mail. I mailen skrev de til andre udlændingeordførere, at Sherin Khankan havde ekstreme holdninger.

Landsretten afviser sagen, fordi folketingsmedlemmer ikke kan drages til ansvar for deres ytringer i Folketinget, medmindre Folketinget har givet sit samtykke, hvilket ikke er tilfældet her.

Naser Khader blev ud over indholdet i mailen sagsøgt for på Facebook at have kaldt Sherin Khankan for radikal islamist. Den del har Østre Landsret frifundet ham for.

Opdateres

Ritzau