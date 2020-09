Konsulent om opgør med sexisme: Det kommer også mændene til gode

Det var en ældre it-ansat herre, som tog ordet.

Det var til et møde om, hvordan det var, hvis kulturen på arbejdspladsen var sexistisk eller homofobisk. På mødet var skabt det, konsulenter kalder »et trygt rum«, hvor medarbejderne kunne være åbne om deres oplevelser. Så da den ældre mand tog ordet, blev der lyttet.

Han fortalte, at han egentlig syntes, at det var ubehageligt, når der blev talt nedladende om kvinder eller om homoseksuelle. For hans kone sad i kørestol, og når der blev talt nedsættende om nogle grupper, så frygtede han, at der også kunne komme nedsættende vittigheder om handikappede.