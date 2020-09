Regeringen har kendt til FE-sag i mange måneder

Regeringen langede sidst i august hårdt ud efter Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i sagen om mulige lovbrud og samarbejde med den amerikanske overvågningstjeneste NSA. Nu viser det sig, at regeringstoppen i mere end et halvt år har kendt til sagens indhold, erfarer Politiken fra flere sider.

Afsløringen var på ingen måder ny for regeringen, da det i sidste måned blev offentligt kendt, at Tilsynet med Efterretningstjeneste (TET) rettede alvorlige anklager mod FE. Samtidig sendte forsvarsminister Trine Bramsen (S) tre chefer i spiontjenesten hjem, og siden er yderligere to medarbejdere blevet fritaget for tjeneste.

Forsvarsministeriet har oplyst, at forsvarsminister Trine Bramsen 6. december 2019 blev orienteret af Tilsynet med Efterretningstjenesterne om, at tilsynet var »kommet i besiddelse af materiale, der indikerede forhold, der ikke er i overensstemmelse med dansk lovgivning«. Men også statsminister Mette Frederiksen (S) har længe kendt til sagen. I et nyt svar til Forsvarsudvalget skriver hun, at »forsvarsministeren ligeledes har orienteret mig om undersøgelsen«.