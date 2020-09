Ekspert: Danmark har brug for ny coronastrategi

Danmark bør have en mere langsigtet strategi i kampen mod corona i stedet for jævnligt at komme med nye restriktioner og retningslinjer. Og så skal fokus rettes mere mod de yngre, der især er smittebærere af covid-19, uden at deres uddannelsesaktiviteter begrænses.

Sådan lyder nogle af reaktionerne fra to eksperter, efter at sundhedsmyndighederne fredag kom med en lang række nye restriktioner. Blandt andet skal restauranter, barer og caféer lukke klokken 22 i hele landet, forsamlingsforbuddet sænkes til 50 personer fra 100, ligesom danskerne generelt opfordres til at begrænse deres sociale samvær.

Ifølge Søren Riis Paludan, der er professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet, giver mange af restriktionerne god mening.