Sagen om hvidvask i Danske Bank er større og langt mere alvorlig end hidtil kendt

Pakistanske Altaf Khanani blev kendt som ’underverdenens Goldman Sachs’. Han hvidvaskede penge og havde forbindelser til terrorgrupper, mafiaklaner, motorcykelbander og narkokarteller, viser amerikanske myndigheders efterforskning.

Nu afslører fortrolige dokumenter, at der blev overført penge til et selskab i hans netværk gennem Danske Banks filial i Estland fra bankens kunde Hilux Services LP. De afdækker også, at våbenhandlere, som forsøgte at smugle nordkoreanske missiler til Iran, og et russisk forbrydersyndikat brugte banken som et instrument til at skjule store pengesummer.

Sagen om hvidvask i Danske Bank i perioden 2007-2015 er dermed både betydeligt større og endnu grovere, end det hidtil har været kendt. Den advokatundersøgelse, som banken selv lagde frem i september 2018, var meget langt fra at fortælle hele historien.

Det afslører tusindvis af hemmeligstemplede dokumenter, som Politiken, DR og Berlingske har fået adgang til via et samarbejde med det amerikanske nyhedsmedie BuzzFeed News og International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ.

Kernen i lækagen er flere end 2.100 tophemmelige rapporter om pengeoverførsler med mistanke om hvidvask, som internationale banker har sendt til en afdeling under det amerikanske finansministerium, FinCEN, som efterforsker kriminalitet i finansverdenen.

Alvorlig kriminalitet

Seniorrådgiver Lars Krull fra Aalborg Aalborg Universitet og tidligere medlem af Finans Danmarks hvidvask-taskforce, mener, at oplysningerne er alvorlige.

»Det viser jo, at der ikke bare var tale om almindelige svindlere med mange penge, men at der var forbindelser til meget alvorlig kriminalitet«, siger Lars Krull og tilføjer:

»Det her er klare eksempler på, at Danske Bank ikke levede op til kravet om, at pengeinstitutter skal kende deres kunder. De har ikke haft styr på, hvor Hilux Services fik pengene fra, og de har ikke haft styr på, hvor pengene er blevet sendt hen. Og det skal de ifølge reglerne om kontrol af hvidvask«.

Han mener, at Danske Bank har et stort ansvar, når et våbenhandlerfirma kan have en konto i banken.

»I princippet kan enhver jo åbne en konto i en bank. Men banken er forpligtet til allerede ved oprettelsen af kontoen at kontrollere, hvem de har med at gøre. Hvis banken så får en mistanke om, at her kan være noget uldent, så behøver de måske ikke nødvendigvis nægte oprettelsen. Men så er det klart, at man efterfølgende bør holde skarpt øje med, hvad den nye kunde foretager sig«, siger Lars Krull.

Juraprofessor Linda Nielsen fra Københavns Universitet og formand for Finans Danmarks hvidvask-taskforce mener, at oplysningerne viser, hvor vigtigt det er at bekæmpe hvidvask.

»Uden hvidvaskede penge er der ikke meget ved at lave ulovlige våbenhandler eller at drive et narkokartel. Hvis pengene ikke kan flyttes rundt, og senere kan tages ud og bruges, så får de kriminelle det svært. Og derfor er bekæmpelsen af hvidvask afgørende«, siger Linda Nielsen og fortsætter:

»Når vi ser hvilke alvorlige kriminalitetsformer, som ligger bag de hvidvaskede penge, så understreger det jo vigtigheden af, at bankerne og samfundet i et samarbejde tager opgaven på sig. Og den opgave var man ikke voksen i Danske Banks filial i Estland. I dag er fokus på hvidvask i de danske banker heldigvis helt anderledes«.

Dom for hvidvask

Altaf Khanani er blandt de nye, belastende navne. Et centralt selskab i Khananis hvidvaskorganisation, Mazaka General Trading LLC, fik i 2014 overført i alt 720.800 dollar svarende til over 4,5 millioner kroner fra et selskab med konto i Danske Bank Estland, Hilux Services LP, som menes at være kontrolleret af regimet i Adserbaijdjan.

Det indikerer, at Danske Banks filial i Estland har været brugt til at hvidvaske penge fra kriminelle aktiviteter rundt om i verden i Khananis netværk.

Khanani blev fanget af amerikanske DEA i Panama i 2015 og fik en mild dom for hvidvask, fordi han samarbejdede med de amerikanske myndigheder. Han blev løsladt i juli i år.

Myndighederne vurderede, at der flød milliarder af dollar gennem hans organisation. Som det amerikanske finansministerium formulerede det i 2015:

»Khananis hvidvaskorganisation vasker ulovlige midler til organiserede kriminelle grupper, narkotikaorganisationer og terrorgrupper over hele verden«.

Som et led i det samarbejde, som Politiken har med journalister fra medier over det meste af verden i ICIJ, har Syddeutsche Zeitung spurgt Altaf Khananis advokat Mel Black om Mazaka General Trading LLC’s funktion som hvidvaskselskab.

I et skriftligt svar fra advokaten afviser Khanani at svare på spørgsmål om sine selskaber og netværk.

»Hr. Khanani har erklæret sig skyldig og har sonet en lang dom«, skriver advokaten.

Smuglede våben fra Nordkorea

Et selskab, som åbenlyst i sine vedtægter oplyser at bedrive international våbenhandel, OstWest Alliance, havde konto i Danske Bank Estland, viser de nye dokumenter i FinCEN Files.

Selskabet er kontrolleret af to parter: Newzealænderen Geoffrey Taylor og hans familie samt ukraineren Iurii Lunov. De to parters fælles selskab, SP Trading, stod bag et forsøg på at smugle 35 tons våben fra Nordkorea til Iran i 2009.

Vi er generelt et helt andet sted nu med hensyn til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet og hvidvask Philippe Vollot, koncerndirektør, Danske Bank

SP Trading havde leaset flyet med den illegale våbenlast, og var også kunde hos Danske Bank i Estland. Meget tyder på, at Danske Bank fik kolde fødder. Det skete efter, at en amerikansk journalist, som skrev om forsøget på illegal handel med våben fra Nordkorea, ringede til banken og lod forstå, at han kendte til forbindelsen mellem Danske Bank og våbensmuglerselskabet SP Trading.