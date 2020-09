Landsdommer er træt af lovbrud i efterretningstjenesten

Det er ikke kun spionerne i Forsvarets Efterretningstjeneste, som anklages for lovbrud og lemfældig omgang med Danmarks dybeste hemmeligheder. Også Politiets Efterretningstjeneste (PET) har problemer med at overholde de regler, som de folkevalgte har fastsat. Det forklarer formanden for Tilsynet med Efterretningstjenesterne, landsdommer Michael Kistrup, i et interview med Politiken.

Spiontilsynet har til opgave at føre kontrol med, om efterretningstjenesterne overholder loven og tager danskernes grundlovsbeskyttede ret til privatliv alvorligt. I 2019 opdagede tilsynet eksempelvis, at PET ulovligt havde registreret 30 borgere, som havde deltaget i fuldt lovlige demonstrationer. Tilsynets kontrolarbejde bliver dog ifølge Michael Kistrup undermineret af, at PET i gennemsnit bruger 41 arbejdsdage på at besvare tilsynets spørgsmål.

Altså går der i gennemsnit to måneder, fra tilsynet spørger, og til PET svarer.