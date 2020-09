Poul Madsen om sexchikane på Ekstra Bladet: »Jeg har svigtet mit ansvar«

Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, erkender at have svigtet sit ansvar som leder, efter at 46 nuværende og tidligere medarbejdere har underskrevet et brev, hvori de fortæller om sexchikane på avisen.

»Jamen jeg har jo svigtet mit ansvar eftersom, at det er sket. Nu er det så også mig, der kan rydde op i det. Vi skal af med den her kultur. Den er total uværdig for en moderne mediearbejdsplads«, udtaler han.

Tidligere på dagen mandag bragte Journalisten beretninger fra tre tidligere ansatte på Ekstra Bladet, der mener at have været udsat for sexchikane. Her fortalte en tidligere praktikant blandt andet om at være blevet raget på brysterne efter første arbejdsdag, og en anden om åbent at blive omtalt som »hende med de gode bryster«.