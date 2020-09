Myndighederne sender usikre tests ud til 500.000 danskere

I april, da pandemiens panik var på sit højeste, hasteindkøbte regionerne 1,4 millioner antistoftests af Bestsellers partnerfirma i Kina for 60 millioner kroner. Det skete med åbne øjne for, at testen ikke var særlig god. Siden har disse testkits fra den kinesiske fabrikant Livzon vist sig at være utilregnelige, og de er ikke CE-godkendt til, at borgere selv må gennemføre priktestene derhjemme.

Alligevel bliver 500.000 testkits snart sendt ud til danskerne, så de kan teste sig selv uden fagpersoner til at tjekke resultatet. Det sker som led i befolkningsundersøgelsen ’Vi tester Danmark’, som Statens Serum Institut (SSI) og regionerne står bag, tilsyneladende med støtte fra Sundhedsstyrelsen og en række forskere fra universiteterne.

»Vi bruger de her tests, fordi det er dem, vi har til rådighed, og fordi de kan gennemføres hjemme hos folk selv. Til diagnostisk brug er det enormt vigtigt, at vi har det fuldstændigt rigtige svar, men når vi laver en befolkningsundersøgelse som denne, kan vi leve med, at testen har en lidt lavere præcision«, siger overlæge Robert Skov fra Statens Serum Institut.