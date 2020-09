Trine Bramsen skal løse strid mellem spiontilsyn og Center for Cybersikkerhed

Hvor længe må man gemme danske myndigheders og virksomheders internettrafik, som kan indeholde fortrolige oplysninger og forretningshemmeligheder, hvis formålet er at beskytte dem mod cyberangreb?

Det er spørgsmålet i en strid om cybersikkerhed over for retten til privatliv, som nu er havnet på forsvarsminister Trine Bramsens (S) bord. Det sker som følge af, at Danmarks spiontilsyn og Center for Cybersikkerhed ikke kan blive enige om, hvordan lovgivningen skal fortolkes.

Sagen handler om det sensornetværk, Center for Cybersikkerhed bruger til at opfange digitale trusler og angreb mod Danmark. Netværket fungerer ved, at sensorer er installeret i samfundsvigtige myndigheder og virksomheder, hvor de overvåger internettrafikken. Hvis der opstår noget uventet – såsom at Statsministeriets e-mailsystem modtager mistænkelige henvendelser fra Rusland – sender sensoren en alarm til Center for Cybersikkerhed, som undersøger hændelsen.