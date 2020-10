56 kommuner er uden borgerådgiver: Retssikkerhed på spil, advarer Justitia

Fakta

Justitias anbefalinger

Justitia har ti anbefalinger i deres rapport, som skal styrke borgerrådgivning.

Borgerrådgivningen skal gøres obligatorisk i alle kommuner, da det vil styrke retssikkerheden.

Alle borgerrådgivere bør gøres uafhængige af den kommunale forvaltning, så deres objektivitet og tillid fra borgerne er sikret. I dag er 9 af 36 borgerrådgivere ikke formelt uafhængige.

Borgerrådgiveren skal placeres direkte under kommunalbestyrelsen og bør have mulighed for at udtale sig om kommunale afgørelser, når en borger henvender sig. Det kan de ikke nu, påpeger Justitia.

Kommunerne bør oplyse borgerne om borgerrådgivere, og hvordan de kan hjælpe, da det i dag er de færreste, som kender til borgerrådgivere.

Kilde: Justitias rapport ’Borgerrådgivere - en sikring af borgernes retssikkerhed’

Vis mere