Venstre forsøger igen at overhale regeringen indenom på det grønne område

Venstre vil hæve de grønne ambitioner ved at afsætte 100 millioner kroner i 2021 til en styrkelse af natur og biodiversitet i Danmark. Det indgår i partiets finanslovsforslag, som snart fremlægges. Regeringen har foreslået 50 millioner.

»Vi mener det her alvorligt og er også parate til at finde midler til det. Men vi sætter ikke specifikke redskaber på. Det er regeringen, der råder over sagkundskaben, og vi har bedt den om at komme med sit udspil til en natur- og biodiversitetspakke«, siger Venstres miljøordfører, Jacob Jensen.

Som tidligere omtalt i Politiken kommer Venstre med et forslag til en folketingsbeslutning, som vil pålægge regeringen at fremlægge sit forslag til en natur- og biodiversitetspakke og indlede forhandlinger om den inden nytår. Pakken skal indeholde bindende mål, og de skal ifølge Venstres forslag forankres i en biodiversitetslov i stil med klimaloven.