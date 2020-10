Regeringen vil tappe afviste asylansøgeres telefoner

Regeringen vil have flere udlændinge, der ikke har lovligt ophold i Danmark, til at rejse hjem. Derfor fremsætter regeringen en ny hjemrejselov, som skal samle alle de regler, der er på hjemrejseområdet. Loven skal sørge for tydelige regler for, hvad der skal ske, fra udlændingene får afslag på ophold i Danmark, og frem til at de skal rejse hjem.

»Den her hjemrejselov er et skridt mere i retning af, at vi får en mere sammenhængende hjemrejsepolitik«, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Der er i dag cirka 1.100 afviste asylansøgere i Danmark, som ikke har ret til at opholde sig i landet. Flere end 200 af de afviste asylansøgere har været i udsendelsesposition til at forlade Danmark i over fem år.

Jeg blev lidt overrasket, da jeg fandt ud af, at vi i forbindelse med udsendelse ikke rigtig benytter os af mulighederne for at tappe de afviste asylansøgeres mobiltelefoner Mattias Tesfaye (S), udlændinge- og integrationsminister

Regeringen kommer i forbindelse med fremsættelsen af hjemrejseloven med syv forslag. Det er skærpelser over for afviste asylansøgere og udviste kriminelle, der nægter at rejse hjem. Et af forslagene skal give myndighederne bedre muligheder for at indhente og bruge data fra udlændinges mobiltelefoner.

Fakta De 7 punkter i regeringens forslag til ny hjemrejselov Myndighederne skal have bedre muligheder for at indhente relevant data fra afviste asylansøgeres mobiltelefoner. Det kan være oplysninger om familie i udlandet eller den pågældendes baggrund.

Myndighederne skal kunne gribe ind over for afviste asylansøgere, der ikke overholder retningslinjerne på udrejsecentrene, eksempelvis hvis forsvinder fra centret i flere dage. Det kan ske ved at tømme deres værelse og fjerne deres ejendele efter en uge. I dag kan det først gøres efter tre måneder.

Vil man ikke medvirke til sin hjemrejse, vil man fremover blive frataget retten til at deltage i undervisning og aktivering på det center, man bor på. Det kan eksempelvis dreje sig om sprogundervisning.

Der skal være tvungen elektronisk kommunikation mellem myndighederne og den enkelte afviste asylansøger.

Får en asylansøger afvist asyl i første instans, skal vedkommende tilbydes en bonus på 20.000 kroner for at frafalde sin ankesag i Flygtningenævnet senest 14 dage fra Udlændingestyrelsens afslag og rejse hjem.

Afviste asylansøgere i Danmark skal underskrive en kontrakt om, at de medvirker til at rejse hjem.

Der vil som udgangspunkt blive givet indrejseforbud til udlændinge uden lovligt ophold, hvis myndighederne vurderer, at de ikke medvirker til hjemrejse. De vil få forbud mod at rejse ind i Schengen-landene efter hjemrejse. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet. Vis mere

»Vi kan se på internettet, at migranter bruger YouTube og Snapchat til at diskutere ruter og destinationslande med hinanden«, siger Mattias Tesfaye.

»Jeg blev lidt overrasket, da jeg fandt ud af, at vi i forbindelse med udsendelse ikke rigtig benytter os af mulighederne for at tappe de afviste asylansøgeres mobiltelefoner – for eksempel for at kunne fastslå deres nationalitet eller identitet«, siger han.

20.000 kroner til visse afviste asylansøgere

Et andet af de syv forslag handler om at give 20.000 kroner til visse afviste asylansøgere. Det skal ske for at få dem til at frafalde en ankesag i Flygtningenævnet. I stedet skal de rejse hjem, hvis de i første omgang har fået afslag på ophold i Danmark fra Udlændingestyrelsen.

Dette forslag, som blev beskrevet i august, fik dengang hård kritik fra Enhedslistens rets- og udlændingeordfører, Rosa Lund. Hun kaldte det i Kristeligt Dagblad »fordækt, at man i en retsstat tilbyder folk penge for at opgive deres rettigheder«.

Mattias Tesfaye afviser kritikken.

»Det er helt rimeligt, at vi siger til folk, efter at de har fået det første afslag, at hvis de allerede rejser hjem nu, får de en ekstra pose penge med i hånden. For vi kan se, at nogle kommer fra lande, hvor praktisk talt alle får afslag – også i Flygtningenævnet i sidste instans«, siger han.

