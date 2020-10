Hvor mange går egentlig tur med hunden uden at betragte det som motion?

Motion? Nej, det er ikke noget for mig«.

Nogenlunde sådan var reaktionen, da Bjarne Ibsen for nylig spurgte en moden mand, hvad han egentlig gjorde for at bevæge sig i fritiden.

»Hvad laver du så, når du kommer hjem fra arbejde?«, spurgte professoren fra Syddansk Universitet.

»Jamen, så går jeg en tur på en times tid med hunden ude i skoven«, lød svaret.

Bevægelsesvaner National undersøgelse 400.000 danskere bliver via e-Boks inviteret til at deltage i den nationale undersøgelse af vores bevægelsesvaner. Det er Syddansk Universitet, der med støtte fra Nordea-fonden står bag undersøgelsen. Resultaterne bliver præsenteret i løbet af 2021.

Paradokset i den samtale tegner perspektiverne for den undersøgelse, som Bjarne Ibsen og hans kolleger på universitetets center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund i dag inviterer 400.000 danskere til at deltage i med en besked i deres e-Boks.

»Idrætsaktiviteter og folkesundhed er isoleret set ganske grundigt kortlagt, så ambitionen med denne undersøgelse er at tegne et bredere billede af danskernes bevægelsesvaner og beskrive, hvad der motiverer dem til at være fysisk aktive«, forklarer Bjarne Ibsen og ser frem til at præsentere overraskende resultater i 2021.

Verdens største

400.000 potentielle deltagere gør undersøgelsen til den største i Danmark »og formentlig i hele verden – jeg har i hvert fald aldrig hørt om noget tilsvarende«, siger Bjarne Ibsen.

Den store volumen sikrer, at bevægelsesvanerne bliver beskrevet på et kvalificeret grundlag i alle landets 98 kommuner, der efterfølgende vil modtage individuelle rapporter om borgernes aktivitetsniveau og konkrete forslag til at stimulere det.

»Vi er umiddelbart alt for snævre i forståelsen af, hvad bevægelse er. Egentlig er det jo ligegyldigt, om vi løber efter bolden eller efter bussen. Derfor er vi også meget interesserede i at finde ud af, hvad der motiverer den enkelte til bevægelse«, siger Bjarne Ibsen og nævner eksempler, hvor det ikke i sig selv er ønsket om at røre sig, der er udgangspunktet.

Natur og musik motiverer

Nærhed til naturen motiverer os til at komme ud i den, uden at bevægelse i sig selv er anledningen.

»Vordingborg er – for nu bare at bruge det eksempel – den kommune i landet med længst kyststrækning, men har alligevel meget få tilbud om aktiviteter i eller ved vandet. Den nationale undersøgelse kan forhåbentlig gøre kommunen klogere på, hvorfor og hvordan borgerne kan bruge de muligheder, naturen giver«, forklarer Bjarne Ibsen og tilføjer, at Utterslev Mose i Tingbjerg rummer tilsvarende uudnyttede muligheder.

Musik skaber også bevægelse, uden at den er motiveret af ønsket om at være fysisk aktiv.

»Det er glæden ved musik, der er den udløsende faktor«, siger Bjarne Ibsen, med håb om at undersøgelsen vil give et langt mere nuanceret billede af danskernes bevægelsesvaner end det, vi har i dag.

»Derfor er det vigtigt, at de 400.000 inviterede tager imod invitationen til at deltage i undersøgelsen«, understreger han og mener, at lodtrækningen om 8 gange 10.000 kroner blandt de indsendte besvarelser kan hjælpe på motivationen i den sammenhæng.