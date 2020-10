SF-ledelse om mulig sexchikane på Mors: Det er en lokal sag

Det er den lokale partiforening, der skal håndtere sagen fra Mors, hvor en viceborgmester fra SF er under anklage for at have udsat to byrådskolleger fra sexchikane på et tidspunkt, hvor han var medlem af Socialdemokratiet.

Det siger Lise Müller, der er den ene af SF’s to næstformænd. Hun tilføjer, at partiforeningen på Mors er velkommen til at søge råd hos partikontoret, og der har da også, efter at sagen om viceborgmester Viggo Vangsgaard er blevet bragt frem af Nordjyske, været kontakt mellem partikontoret og partiforeningen på Mors i weekenden.

»Vi har talt om, hvordan de kan håndtere sagen. Det, der er aftalt, er, at de skal have et møde mandag aften med Viggo Vangsgaard«, siger Lise Müller.