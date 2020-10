»Meget bekymrende«: Justitsministeriet erkender, at politiet aldrig undersøgte fordoblet forsikring på 'Scandinavian Star'

Justitsministeriet har givet forkerte oplysninger om dansk politis undersøgelse af den uopklarede sag om passagerskibet ’Scandinavian Star’, hvor 159 omkom efter en påsat brand i 1990.

I juni i år skrev ministeriet til Folketingets Retsudvalg, at Københavns Politi har oplyst, at politiet har gennemført omfattende undersøgelser af, hvorvidt ’Scandinavian Star’ var forsikret for cirka det dobbelte af skibets reelle værdi.

Mange overlevende og pårørende og deres foreninger har længe haft en mistanke om, at skibet var overforsikret, så der kunne være et motiv til forsikringssvindel, men ifølge ministeriet førte politiets efterforskning ikke til, at spørgsmålet om overforsikring kunne bevises.