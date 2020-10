Corona smitter mest på jobbet eller på studiet

Corona smitter flest på arbejdspladsen eller på studiet.

Det viser en opgørelse, som Statens Serum Institut har har foretaget, skriver Jyllands-Posten.

Fra den 10. september til den 21. september svarede 547 personer ud af 2.212 smittede, at de formentlig var blevet smittet med coronavirus på deres arbejdsplads eller på den uddannelsesinstitution, de var tilknyttet.

Det svarer til, at godt en fjerdedel af de smittede var blevet smittet på job eller studier.

Næsten lige så mange - nemlig 523 - formodede, at de var blevet smittet derhjemme i husstanden.

Der var også en stor del, der mente, at de var blevet smittet, når de havde været sammen med andre i deres bekendtskabskreds. Det mente 487 smittede personer.

Derimod var der ikke så mange af de smittede borgere, der mente, at de var blevet syge, efter at have deltaget i en større begivenhed. Det var der kun 213 personer, der vurderede.

290 smittede seneste døgn

Statens Serum Institut har det seneste døgn registreret 290 nye smittede. Det er et fald på næsten 100 fra døgnet før, og det var det laveste antal nye smittede i omkring en måned.

Men det skal ses i sammenhæng med, at antallet af prøver, som i de seneste døgn var 29.670, lå betydeligt under det normale niveau.

Den daglige opdatering fra Statens Serum Institut viser, at der samtidig med, at der blev registreret 290 nye coronasyge, var 484 andre, der havde overstået deres infektion.

I alt er 33.101 personer blevet registreret som smittede med coronavirus i Danmark, siden virus kom til landet i marts måned. Af dem har 27.225 personer overstået deres infektion, mens 674 personer i Danmark er døde med coronavirus. Det er dog ikke i alle tilfælde, at coronavirus har været dødsårsagen.

Det betyder, at der i dag er 5.202 personer, der menes at have en aktiv infektion med coronavirus.

Det svarer til 0,09 procent af den danske befolkning, men der kan trods det store antal personer, der er blevet testet i de seneste uger være et mørketal, så det reelle antal smittede er højere.

Flest smittede i jyske byer

Smitten er jævnt fordelt over hele landet, men det højeste andel af smittede per 100.000 borgere, finder man dog i en række nordjyske og ikke mindst nordjyske og nordvestjyske byer.

Det er således i Struer, Brønderslev, Struer og Skive, at man har den højeste forekomst af coronasmittede målt i forhold til antallet af indbyggere i kommunerne.

På en liste over de 10 kommuner med højeste andel af smittede borgere, er de seks jyske, mens kun tre er fra hovedstadsområdet. Efter de jyske byer kommer en række kommuner på især den københavnske vestegn.