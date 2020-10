Tom jolle udløser eftersøgning - 68-årig savnes

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En tom jolle, der sejlede rundt med tændt motor har tirsdag aften udløst en større eftersøgning i ved Mors i Limfjorden.

Midt- og Vestjyllands Politi deltager i eftersøgningen. Nordjyllands Beredskab har sendt både fra Nykøbing Mors og Thisted, og Forsvaret har sendt en helikopter i luften.

»Vi har fået en henvendelse fra de pårørende til en 68-årig mand, som savnes. Vi har dog ikke fået endelig bekræftelse på, at det er hans jolle, der er fundet«, siger Ole Vanghøj, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

På Twitter kommer politiet med en opsang, til de nysgerrige tilskuere, der er samlet ved Limfjorden i Nykøbing Mors. De opfordres til at søge væk fra området for at give politiet ro til at lede eftersøgningen.

»Vi har rekvireret Hjemmeværnet til at hjælpe med at holde folk på afstand. Det er vigtigt i forhold til vores arbejde, men også i forhold til corona«, siger Ole Vanghøj.

ritzau