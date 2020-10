Kristian Madsen: Derfor siger Frank Jensen undskyld igen

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), kommer nu for anden gang på to dage med en undskyldning på sin Facebook-profil. Den første undskyldning kom fredag aften oven på nye afsløringer i Jyllands-Posten, hvor to kvinder beskylder Frank Jensen for seksuelle krænkelser. En af dem var Maria Gudme, der i dag er medlem af regionrådet i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet, men i 2012, da overgrebet fandt sted, var ansat i sekretariatet i Socialdemokratiet i København.

Undskyldningen har efterfølgende mødt kritik, blandt andet fordi Frank Jensen ikke undskylder for sin egen opførsel, men for den oplevelse, som de pågældende kvinder har haft. Derfor måtte overborgmesteren tilbage til tasterne lørdag eftermiddag.

Ifølge Politikens politiske kommentator, Kristian Madsen, skyldes det, at der var så ufattelig mange forbehold i den første undskyldning.