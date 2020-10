Dramatisk fangeflugt er slut: Peter Madsen er kørt bort af politiet

Den livstidsdømte drabsmand Peter Madsen er nu i politiets varetægt efter en dramatisk fangeflugt.

Peter Madsen lykkedes tidligere i dag at slippe væk fra Herstedvester Fængsel, hvor han afsoner sin straf for drabet på den svenske journalist Kim Wall i 2017.

Men efter kort tid på flugt blev han tilbageholdt af politiet i Albertslund ikke langt fra fængslet.

Efter at være blevet tjekket for eventuelle sprængstoffer af tilkaldte bomberyddere er han nu blevet kørt bort, fortæller Politikens reporter på stedet.

Politiet har indkaldt tul pressemøde om sagen senere i eftermiddag. Hvordan det lykkedes ham at bryde ud af fængslet er stadig uklart. Ifølge B.T. skulle han have truet sig ud ved at sige, at han var i besiddelse af en bombe.

Opdateres