Vurderinger af danske ejendomme begynder at smuldre

Sagen kort

Umulig opgave?

I 2013 kritiserede Rigsrevisionen Skat for at ramme ved siden af med 3 af 4 ejendomsvurderinger. Det fik skatteminister Holger K. Nielsen (SF) til at droppe de nye vurderinger, der var på vej, for i stedet at opbygge et nyt system.

I 2016 indgik Venstre-regeringen en aftale med S og de borgerlige partier om et nyt system, der skulle fastsætte ejendommenes og grundene værdi i fri handel.

I slutningen af 2019 opgav Morten Bødskov princippet, at grunde under ejerlejligheder skulle vurderes til handelsprisen.

Med et nyt lovforslag vil skatteministeren opgive at vurdere erhvervsgrunde til handelsprisen og helt opgive at fastsætte en ejendomsværdi for 500.000 erhvervsejendomme.

