København Zoo afliver ulve og brunbjørn

København Zoo har aflivet sine tre hanulve og lukket sit ulveanlæg.

Dermed afsluttes årtiers tradition for ulvehyl i den zoologiske have, der siden 1980 har kunnet fremvise ulve for sine gæster.

Lukningen af ulveanlægget sker som led i en tre-årig strategiplan, der skal sikre yderligere fokus på renovering og opdatering af dyrenes anlæg.

At der ikke blev fundet plads til ulveanlægget i den nye strategiplan, skyldes ifølge København Zoos zoofaglig chef Mads Frost Bertelsen, at anlægget ikke længere er tidssvarende og ikke lever op til havens standarder for dyrevelfærd.

»Vi foretager en løbende vurdering af alle vores anlæg – både af hensyn til dyrene og deres velfærd og af hensyn til gæsteoplevelsen. Og i forhold til det nu 40 år gamle ulveanlæg er vi ikke længere i tvivl. Ulveanlægget er ikke tidssvarende og lever ikke op til de høje standarder for dyrevelfærd, som vi efterlever, oplyser Mads Frost Bertelsen i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Derfor har vi besluttet at nedlægge anlægget og i stedet skabe et moderne anlæg, der giver plads til et par nye arter. Det betyder samtidig, at de tre hanulve er blevet aflivet, da det ikke har været muligt at placere dem andre steder i Haven eller i andre zoologiske haver«.

Også brunbjørn aflives

Det gamle ulveanlæg kommer ikke til at stå tomt ret længe. Det skal nu bygges sammen med elefanternes udeanlæg, så antiloperne og vildsvinene kan gå i både det gamle ulveanlæg og i elefanternes udeanlæg. Elefanterne bliver dog ikke selv budt inden for i det gamle ulveanlæg.

Ud over ulvene bliver også brunbjørnene ramt af den nye strategiplan. København Zoo har besluttet at udfase brunbjørnene og en hanbrunbjørn er allerede blevet aflivet, da den efter København Zoos vurdering var for gammel til at blive sendt til en ny zoologisk have.