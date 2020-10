»Det her er brutalt«: Frimurere gør oprør mod enevældig dansk stormester

Et dramatisk internt oprør er brudt ud i Den Danske Frimurerorden mod den enevældige stormester Walter Schwartz, der kritiseres for diktatorisk ledelse.

De utilfredse frimurere mener, at stormesterens ledelsesstil og beslutninger underminerer ordenens værdier og fundament. Stormesteren har reageret ved at ekskludere to højtstående medlemmer af ordenen for halvanden måned siden, hvilket er uhørt i ordenen. Eksklusionerne har ført til en hidtil uset strid, som kan ende med at splitte ordenen, fordi mange frimurerbrødre støtter de ekskluderede.

Den mest prominente ekskluderede er Johnnie La Fontaine, som var ridder og kommandør i ordenen med den højeste 11. grad og havde sæde i ordenens Højeste Råd. Han var ordførende mester for provinsiallogen i Odense, den øverste loge på Fyn og i Syd- og Sønderjylland.