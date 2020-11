Coronaindgreb: Nordjyske kommunegrænser lukkes

I syv kommuner med minksmitte kommer der restriktioner om, at borgerne så vidt muligt skal holde sig inden for kommunegrænserne, siger borgmester Mogens Chr. Gade fra Jammerbugt Kommune til Nordjyske.

Det kommer efter regeringens bebudede indgreb over for minkavlen, hvor coronasmitte har skabt frygt for, at muteret virus kan vanskeliggøre forsøgene på at finde en vaccine.

Statsministeren afslørede onsdag, at hun ville indføre restriktioner, men meddelte ikke, hvad de ville bestå i. Det er borgmestrene i seks kommuner i dag blevet instrueret i efter et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S).

CORONA HOS MINK Der er over 1.000 minkfarme i Danmark, som årligt har tjent 6-10 mia. kr. på eksport af skind. Undersøgelser har fundet coronasmitte i besætninger i det nørre- og vestjyske. 17. juni: De første udbrud blev konstateret på en minkfarm nær Hjørring. 20. juni: En ny besætning meldes coronasmittet, hvor 2 ud af 46 testede mink bærer virussen. Ejerens hund er også ramt. 1. juli: Endnu en besætning meldes smittet. Det er den tredje i rækken. 4. juli: 125 minkbesætninger er testet uden fund af corona. 2. september: Smitten spreder sig og når sin sjette farm ved Hirtshals. 10. oktober: Borgere i Gjøl protesterer mod aflivninger og blokerer adgangen til minkfarme. 14. oktober: 10 borgmestre fra flere kommuner protesterer mod regeringens strategi for aflivning af mink. 17. oktober: 60 minkavlere kræver i et opråb, at aflivninger på farme uden smitte standses. 21. oktober: Hver tiende minkbesætning er nu smittet. 29. oktober: Fødevarestyrelsen oplyser, at 3,8 mio. af landets cirka 12 mio. mink skal aflives. Udgifterne til minkaflivninger passerer en mia. kr. 31. oktober: Hver tredje besætning er nu berørt af smitten eller indgrebene mod spredningen af corona. 2. november: Fødevarestyrelsen afslører, at 1.240.000 mink er aflivet og at indsatsen nu afliver over 100.000 om dagen 4. november: Regeringen meddeler, at 207 besætninger er smittet og at alle mink nu skal aflives. Den lover en ’tempobonus’ for de minkavlere, der hurtigst får aflivet dyrene. Vis mere

Det kan komme til at tage rum tid at få bugt med coronaspredningen i Vendsyssel og Himmerland, forudser Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemologi ved Roskilde universitetscenter.

»Der er rimelig store chancer for at få nedkæmpet den. Jeg må så sige, at jeg tror, det kommer til at tage noget tid. Det kan godt komme til at tage nogle virusgenerationer. Jeg har ikke prøvet at regne på det, men det kommer til at tage en måned eller deromkring«, siger han ifølge Ritzau.

Regionalavisen Nordjyske har i en leder undret sig over, at statsministeren bebudede restriktioner onsdag - blot for at sige, at hun først vil afsløre indholdet af dem dagen efter.

»Hvorfor ville Mette Frederiksen ikke nævne restriktionerne på pressemødet, når man må formode, at hun allerede kender dem?«, spørger chefredaktør Karl Erik Stougaard.

»Nordjylland er klar til at gøre sin del og lidt til. Det burde afføde respekt. Men fra statsministeren mødes det med en unødvendig arrogance«, finder han.

Sen reaktion

Myndighederne og regeringen har heller ikke udvist rettidig omhu, mener kritikere.

De har længe vist, at der var opstået mutationer, der i værste fald kan modvirke vaccineudviklingen.

Ifølge Information skrev Statens Serum Institut i begyndelsen af september, at en »særlig minkvariant« af coronavirussen havde smittet omkringboende og også var fundet på Bornholm og i Kroatien. Varianten var fundet i de første minkfarme, man testede i juni.

Dengang var der fundet smitte på blot 6 af landets over 1.000 minkfarme, skriver avisen.

Den 20. september meddelte fødevareminister Mogens Jensen (S), at han ville lade Fødevarestyrelsen tjekke farmene uanmeldt. Og først den 23. september blev han gjort opmærksom på SSI’s 19 dage gamle advarsel.

Opdateres