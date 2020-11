Explainer: Hvordan kom mink lige på alles læber?

Som vi alle efterhånden ved, blev de første tilfælde med ny coronavirus opdaget i december 2019 i Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Inden man nåede at se sig om, havde virussen bredt sig til resten af verden, og nu står vi midt i anden bølge af en verdensomspændende pandemi.

Hvad vi måske ikke allesammen ved er, hvordan pelsdyr som mink pludselig blev en så farlig smittekilde, at regeringen har besluttet at lukke erhvervet i mindst to år? Og hvordan en særlig muteret minkvariant af coronavirus muligvis kan være udgangspunktet for en ny pandemi?

Hvad er lige op og ned med hensyn til mink og corona?