Ingen aner, om cluster 5-corona fra mink er uddød

Fem nordjyske minkfarme har været arnestedet for den særlige variant af coronavirus, som kaldes cluster 5 og blev den tue, som væltede hele Danmarks minkbranche.

Og selv om hverken forskere, myndigheder eller regeringen ved, om cluster 5 allerede er gået i sig selv, holdt de på et pressemøde lørdag eftermiddag fast i, at der ikke var nogen vej uden om nedslagtningen af 17 millioner mink og en omfattende nedlukning af syv kommuner i Nordjylland.

»Jeg er ikke i tvivl om, at der er truffet den rigtige beslutning om at slå alle mink ned og indføre foranstaltninger i Nordjylland. Vi har ikke et fuldt overblik over, hvem der præcis er smittet med den variant. Så vi kan ikke udelukke, at den stadig er i omløb«, sagde afdelingschef Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut og påpeger, at så længe der er levende mink, er der risiko for nye mutationer.