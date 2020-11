Danske Vandværker advarer: Minkkirkegårde kan forurene drikkevandet

Aflivning af mink

Der er i alt konstateret smitte på 207 farme. 67 minkfarme har fået aflivet deres besætning, og 23 minkfarme er under mistanke.

Første smittetilfælde på en minkfarm blev konstateret i juni måned. Her blev alle mink aflivet og staldene renset. Men i juli besluttede myndighederne, at inddæmme smitten ved at indføre krav om blandt andet værnemidler. For en måned skiftede man kurs og meddelte at alle syge mink skulle aflives og raske farme inden for en radius af 7,8 kilometer fra en smittet farm.

Der blev produceret 12,8 millioner minkskind i Danmark i sæsonen 2018-19.

Kilder: Fødevarestyrelsen og Kopenhagen Fur.

