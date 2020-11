Juraekspert: »Det her er jo en misforståelse, der ikke må kunne ske«

Juraprofessor Frederik Waage fra Syddansk Universitet er utvetydig i sin juridiske bedømmelse af regeringens beslutning om at påbyde alle mink i Danmark aflivet uden at have et lovgrundlag på plads.

»Det her er jo en misforståelse, der ikke må kunne ske. Der er tale om en af de mest indgribende dispositioner i nyere Danmarkshistorie«, siger han.

Tidligere i dag har fødevareminister Mogens Jensen (S) i et interview til TV 2 News flere gange beklaget, at han, som han siger, ikke var orienteret om, at der ikke var lovhjemmel til at beordre mink fra raske minkfarme uden for risikozonen i Nordjylland aflivet, da regeringen onsdag i sidste uge meldte det ud på et pressemøde.