Mogens Jensen: »Der er begået fejl i mit ministerium og det tager jeg ansvaret for«

Godt nok var det statsminister Mette Frederiksen, der for et par uger siden kom med ordren om at aflive mink på tv. Men ansvaret for beslutningen er mit.

Det mener den afgående fødevareminister Mogens Jensen (S): »Det vil være mærkeligt når regeringen har truffet en fælles beslutning. Det ændrer ikke ved, at der er begået fejl i mit ministerium, og det tager jeg ansvaret for«, siger han til TV2 News.

Af samme grund mener han ikke, at statsministeren bør trække sig. Fejlen er hans, forklarer ministeren.

Redegørelser vil give et bedre billede

Beslutningen om minkaflivningerne har udløst et politisk stormvejr, fordi den blev givet uden lovhjemmel.

Men den var rigtig, mener Jensen: »Var regeringen blevet gjort opmærksom på, at der ikke var lovhjemmel, så havde vi selvfølgelig sagt det og skaffet den nødvendige lovhjemmel«, siger han og fortæller, at han først erfarede, at der manglede lovgrundlag, for nogle dage siden.

Han henviser flere gange i interviewet til at læse de redegørelser, der er på vej og som skal kaste lys over beslutningen og det forløb, der nu er endt med en ødelagt milliardindustri, tab af tusindvis af jobs - og en ministerafgang.

»Vil man dykke ned i det her, må man læse redegørelsen«, gentager Mogens Jensen flere gange.

Redegørelserne er ved at blive offentliggjort af ministeriet.