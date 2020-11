Tidligere toppolitikere til Danmark og Europa: Hjælp Joe Biden ved at bruge flere penge på militæret

Joe Bidens valgsejr bør føre til, at de europæiske Nato-lande, herunder Danmark, skruer op for forsvarsbudgetterne for at vise USA, at den kommende præsidents mere transatlantiske tilgang bedre betaler sig end Donald Trumps gentagne trusler mod de Nato-allierede.

Det mener en række nu- og forhenværende toppolitikere, herunder tidligere statsminister og Nato-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen (V). Han udlægger det som afgørende, at Europa efter magtskiftet i Washington »rækker Joe Biden en hjælpende hånd og viser ham, hans administration og amerikanerne, at Bidens linje betaler sig bedre end Trumps konfrontatoriske linje«.

»Det betyder, at vi europæere simpelthen må yde noget mere på alle fronter og hjælpe amerikanerne meget mere, end vi har gjort tidligere. Det betyder selvsagt, at vi skal leve op til 2-procents kravet inden for Nato«, siger Anders Fogh Rasmussen.