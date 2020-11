Politiinspektør om traktordemo: »Nogle lovbrud gør vi noget ved, og andre gør vi ikke noget ved«

Lørdag samles demonstranter i København og Aarhus - hundredvis møder op i traktorer - for at demonstrere. Og meldingen fra København er kort efter klokken 10, at de første traktorer er ankommet til hovedstaden.

»Lige nu er den første gruppe ved Grønningen. Vi fører dem ind i grupper, så trafikken bliver generet mindst muligt«, siger politiinspektør Tommy Laursen fra Københavns Politi

Grønningen ligger ganske nær Langelinie, som er demonstranternes samlingssted.

Demonstranterne er drevet af utilfredshed med myndighedernes håndtering af coronasituationen - herunder håndteringen af coronasmitte på landets minkfarme.

Politiinspektøren fortæller, at omkring 500 traktorer ventes at deltage i lørdagens demonstration i København. Han siger desuden, at politiet vil udvise den nødvendige konduite i forbindelse med mindre lovovertrædelser.

»Det helt overordnede formål er, at de skal have mulighed for at gennemføre denne her grundlovssikrede demonstration. Som ved alle andre demonstrationer er det vigtigste for os at få afviklet den i god ro og orden«, siger politiinspektøren.

I alt 850 er tilmeldt demonstrationen

En del af traktorerne krydsede tidligt lørdag Storebæltsbroen. 86 var tilmeldt den gruppe, som skulle ankomme vestfra. Resten af traktorerne er i løbet af formiddagen mødtes forskellige steder øst for Storebælt og har sat kursen mod hovedstaden.

Ifølge demonstrationens hjemmeside er 850 traktorer tilmeldt. En del af disse vil søge mod Aarhus, hvor demonstrationen altså også vil udspille sig.

Traktorer må umiddelbart ikke færdes på offentlig vej, medmindre der er tale om arbejdskørsel. Og traktorkørslen i hovedstaden vil derfor i udgangspunktet være et brud på færdselsloven.

Men umiddelbart er der ikke lagt op til, at demonstranterne bliver mødt med en bøderegn.

»Når vi har andre demonstrationer, så oplever vi nogle gange lovbrud. Nogle af de lovbrud gør vi noget ved, og andre gør vi ikke noget ved«, siger Tommy Laursen.

Ifølge politiinspektøren er det for eksempel lovovertrædelser som hærværk og andet, der kan skade andre, som politiet vil slå ned på.

»Det er ikke noget vi forventer, og over for andre mindre lovbrud, der vil vi udvise den fornødne konduite«, siger han.

Budskabet fra Tommy Laursen er med andre ord, at lørdagens demonstration er en demonstration på lige fod med andre demonstrationer. Og politiet skal være forberedt på, at der kan komme straffesager, hvor der skal føres beviser. Også selv om det ikke er forventningen, at det vil ske.

»Vi er til stede med video og droner og alt mulig andet, som vi er det til andre demonstrationer. Vi vil dokumentere, hvad der sker, så vi efterfølgende om nødvendigt kan benytte det til strafferetlig forfølgning«.

