Ældre Sagen: Plejehjemsbeboer bliver udsat for forskelsbehandling

På plejecentre rundt omkring i landet er der de seneste mange måneder blevet færre kaffe- og fødselsdagsbesøg.

Plejehjem i omkring 70 af landets kommuner har besøgsrestriktioner på grund af den nuværende coronasituation. I de fleste tilfælde må de ældre udpege én pårørende, der må besøge dem indendørs, og en til to gæster, de kan ses med i et fælles besøgsrum.

De seneste begrænsninger på området blev ændret i begyndelsen af november, men møder alligevel kritik fra både Ældre Sagen og Alzheimerforeningen, skriver Jyllands-Posten.

Ældre Sagen mener ikke, at der tages højde for, at lejlighederne på plejecentrene er en almen bolig, som de ældre betaler husleje for, og ikke en institution. De frygter, at det kan medføre manglende trivsel, ensomhed og utryghed.

»Det er meget indgribende, at offentlige myndigheder begrænser beboernes rettigheder. Vi mener selvfølgelig også at man skal beskytte sårbare mennesker, men det er et voldsomt indgreb, som kunne være mere proportionelt. Vi ser den her forskelsbehandling som uacceptabel. Vi har tillid til, at de pårørende for alt i verden vil beskytte deres nærmeste«, siger Anna Wilroth seniorkonsulent i Ældre Sagen.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der udsteder besøgsrestriktionerne på plejehjem. Tidligere har besøg flere steder skulle foregå i udendørstelte, men for nyligt blev fælles indendørs besøgsrum en mulighed.

På kant med menneskerettigheder

Ældre Sagens understreger vigtigheden i at beskytte plejehjemsbeboerne og ansatte mod coronavirus, men ønsker samtidig fokus på de netop rettigheder og proportioner i indgrebene.

De refererer blandt andet til menneskerettighedskonventionen artikel 8, der slår fast, at enhver har ret til respekt for sit privatliv, familieliv og sit hjem. For at offentlige myndigheder kan gøre indgreb i denne ret, skal der være lovhjemmel og indgrebene skal være proportionale nødvendige for at beskytte sundheden.

Chefkonsulent og jurist i Institut for Menneskerettigheder Nikolaj Nielsen forstår kritikken.

»Besøgsrestriktionerne rammer meget intensivt de mennesker, der bliver underlagt dem, og de er udtryk for en forskelsbehandling af dem, der bor i eget hjem på et plejehjem, sammenlignet med de ældre, der bor i eget hjem uden for et plejehjem«, siger han til Jyllands-Posten.

Af samme årsag ønsker Ældre Sagen, at den enkelte plejehjemsbeboer er med i beslutningen om, hvem og hvor mange, der må komme på besøg i deres hjem. Samtidig skal pårørende til døende eller kritisk syge modtage klar kommunikation om, at de til enhver må tid må aflægge besøg.

Sundhedsminister Magnus Heunicke fortæller i et skrifteligt svar til Jyllands-Posten, at besøgsreglerne tager afsæt i epidemiloven og regeringen ikke vurderer restriktionerne, som modstridende med menneskerettighederne.