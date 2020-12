Ellemann om opsigtsvækkende besked fra Løkke: »Det her søfartseventyr er jo Lars’ egen idé«

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, går nu i rette med den tidligere formand, Lars Løkke Rasmussen.

Det sker i kølvandet på, at Løkke på Facebook har begrundet, hvorfor han har sagt ja til at deltage i et realityprogram, hvor han sammen med andre skal sejle til det sydlige Caribien.

»Hvorfor ikke, tænkte jeg! Venstre har ikke længere brug for mig, så mon ikke det går at trække et par uger ud af kalenderen«, lyder det fra eksformanden.