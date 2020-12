Myndighederne forberedte en mulig masseaflivning af mink, måneder før regeringen trykkede på knappen

I midten af september, da covid-19 var registreret hos mink på kun lidt under 20 farme i Nordjylland, gav Fødevarestyrelsen udadtil indtrykket af, at strategien hed inddæmning:

Smittede mink skulle isoleres, men de skulle have lov at leve. Det var »forsvarligt«, lød det fra styrelsen. Og derfor var det også kun på tre farme, at myndighederne havde krævet smittede mink aflivet. En strategi, man havde prøvet og nu for flere måneder siden var gået væk fra.

Men i kulissen forberedte sundhedsmyndighederne sig på, at det pludselig kunne gå stærkt.