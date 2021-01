Marius kan ikke overskue at skrælle et æble. Men kommunen mener, at han bliver rask, den dag han fylder 18 år

FAKTA

Find din kommunes fejlprocent her

Ankestyrelsen, der er klageinstans for kommunerne, besluttede sidste år, at omkring hver anden klagesag om handikapområdet var forkert afgjort eller så dårligt belyst, at kommunen skal starte forfra med sagsbehandlingen.

I 2019 var omgørelsesprocenten for børn med handikap 51 procent. Se Danmarkskort fra Social- og Indenrigsministeriet med tal for alle 98 kommuner her.

For voksne var tallet 46 procent. Se de enkelte kommuner her.