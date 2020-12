Veganerpartiets leder anklaget for at trænge ind på svinefarm

Tre politiske aktivister er under anklage for at trænge ind på en svinefarm i Tårup på Nordfalster. En af dem er partileder for Veganerpartiet. Partiet blev i september opstillingsberettiget til Folketinget.

Henrik Vindfeldt, som partilederen hedder, sidder onsdag sammen med en 30-årig kvinde fra partiets administration og en tredje mand på 27 år på anklagebænken i Retten i Nykøbing Falster. Alle nægter sig skyldige.

Ritzau har forud for sagen talt med Henrik Vindfeldt, der var med til at stifte partiet i sin tid. Han ønsker ikke at udtale sig om sagen, før retten har afsagt dom.

Ifølge anklagemyndigheden har de tre overtrådt straffelovens bestemmelse om husfredskrænkelse ved den 11. maj 2019 i en halv time at have opholdt sig på svinefarmen.

Besøget blev sendt live via Veganerpartiets Facebook-profil. Optagelsen kan stadig ses på internettet.

»Sindssygt forfærdeligt og barbarisk«

»Det er så sindssygt forfærdeligt og barbarisk, det der foregår ude i de her svinestalde«, hører man blandt andet Henrik Vindfeldt sige på optagelsen, som dels foregår inde i svinestalden og dels udenfor.

På optagelser inde fra staden ses grise, der står tæt sammen i deres indhegninger. Dyrene er beskidte. På videoen fortæller Henrik Vindfeldt, at det er deres egen afføring, de er smurt ind i.

På de udendørs optagelser ses flere døde grise, som ligger frit fremme på jorden. Der ligger også døde dyr i plastikbeholdere uden for stalden.

Henrik Vindfeldt, som ifølge Veganerpartiets hjemmeside er uddannet videoproducer, indleder optagelsen med at fortælle, at han vil vise, hvor skidt det står til med dyrevelfærden.

Ifølge anklagemyndigheden er der ikke alene tale om husfredskrænkelse. Det er også foregået under særligt skærpende omstændigheder.

De tre tiltalte skal ifølge sagens anklageskrift have udsat grisene for smittefare. Det førte til en anmærkning til svinefarmen fra myndighederne om brud på smittebeskyttelsen.

Og den anmærkning skulle have kostet Skovdal Svineproduktion, som ejer svinefarmen, cirka 400.000 kroner.

Retten i Nykøbing Falster har kun afsat onsdagen til behandling af sagen. Der ventes dom onsdag eftermiddag.

