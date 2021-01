Nej, det er ikke en revolution – det er bare sund fornuft: Nye regler skal bane vejen for flere medarbejderejede virksomheder

Fakta

Sådan skabes bedre vilkår for medarbejdereje

Adgang til kapital:

Det er en central barriere for etablering og udvikling af kooperative demokratiske virksomheder. Bl.a. fordi virksomhedsformens demokratiske karakter ikke giver mulighed for at give betydelig indflydelse til eksterne investorer.

Adgangen til kapital kan styrkes ved: At etablere finansieringsværktøjer i regi af erhvervsfremmesystemet. At give bedre lovgivningsmæssige muligheder for, at enkeltpersoner kan købe andele i kooperative virksomheder. At give skattefradrag ved køb af andele i kooperative virksomheder.

Overdragelse af virksomheder til medarbejdereje:

Med inspiration i international praksis i bl.a. Spanien og Storbritannien bør der indføres tiltag, der støtter muligheden for overdragelse af virksomheder til medarbejdereje, eksempelvis ved generationsskifte.

Gennemgang af lovgivning:

Der bør foretages en gennemgang af nuværende lovgivning og rammevilkår for at identificere, hvor der eksisterer uhensigtsmæssige barrierer, der står i vejen for udvikling af nye og eksisterende kooperative virksomheder.

Kilde: Kooperationen

