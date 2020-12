Byret har slettet terrorsag fra kalenderen, fordi den er strandet på justitsministerens bord

En terrorsag, som skulle have være startet foran et nævningeting ved retten i Odense 8. februar næste år er nu aflyst, fordi retten mangler et anklageskrift. Dermed vil sagen næppe få adgang til at blive prøvet før efter sommeren 2021, vurderer den sigtedes advokat, Asser Gregersen, som nu forsøger at råbe justitsministeren op:

»Ministeren har brugt mere end dobbelt så lang tid som normalt på det anklageskrift uden at have ulejliget sig med at fortælle hvorfor. Min klient har familie, og det her er ødelæggende for hans familieliv«, siger Asser Gregersen.

Ved et retsmøde fredag fik den sigtede, som altså endnu ikke er tiltalt, endnu en gang forlænget sin vartægtsfængsling, som har stået på, siden den 30-årige 11. december 2019 blev anholdt i en for skandinaviske forhold usædvanlig og stor aktion ledet af Politiets Efterretningstjeneste. Aktionen involverede syv af landets politikredse, der slog til på mere end 20 adresser og anholdt 20 personer. Heriblandt altså den 30-årige på en landejendom på Fyn.