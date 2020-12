Stik imod aftalen: Belgisk minister afslører priser på covid-19-vacciner

Det har indtil nu været umuligt præcist at få at vide, hvad Danmark og de øvrige EU-lande skal betale for en dosis covid-19-vaccine. For priserne er en hemmelighed, som hverken producenterne eller EU-kommissionen har været villige til at offentliggøre.

Men nu er priserne alligevel ude i offentligheden, efter den belgiske forbrugerminister, Eva de Bleeker, fredag afslørede priserne på seks forskellige vacciner. Det gjorde hun i et tweet, som meget hurtigt blev slettet. Men da var det allerede for sent. Internettet glemmer ikke.

Derfor ved vi nu, at priserne på vacciner hos de seks producenter, Danmark via EU har indgået forhåndsaftaler med, varierer ret så kraftigt.