Kristian Madsen: Nej, minkene kan ikke redde Inger Støjberg

Der er opstået en stemning af, at en rigsretssag mod Støjberg kun er ouverturen til en endnu mere interessant proces mod statsminister Mette Frederiksen for hendes beslutning om at nedslagte alle mink i Danmark, uden at der var en lovhjemmel.

Dermed, lyder logikken, står Mette Frederiksen i et dilemma: Hvis Socialdemokratiet leverer de afgørende stemmer til en rigsretssag mod Støjberg, så stiller hun sig selv op på kærren med kurs mod skafottet.

Nogle har forestillet sig en studehandel, hvor Socialdemokratiet holder hånden over Støjberg, mod at statsministeren til gengæld sikres et fripas i minksagen. Glem det, om ikke andet, så fordi en sådan aftale ikke kan håndhæves: Hvis der om to år er grundlag for en rigsretssag mod statsministeren, siger Venstre ikke nej, fordi Mette Frederiksen var så sød at redde Støjberg.