Fiskeriformand tordner Med den aftale havde vi foretrukket et hårdt Brexit

Direktøren for jeres forening har tidligere udtalt, at man burde rejse en statue af EU’s chefforhandler, Michel Barnier, i Thyborøn, hvis han landede en god aftale med Storbritannien. Nu er der landet en aftale. Skal der rejses en statue?

»Det tror jeg ikke, man kommer til at se. Som så meget andet er det her en mudret aftale, men den koster alt for meget for fiskerne og er meget langt fra det mandat, EU forhandlede med. Udgangspunktet var, at vi skulle have den samme adgang til britisk farvand og de samme kvoter, og så kunne briterne til gengæld beholde deres adgang til markedet. Resultatet blev dog, at vi betaler en kæmpe pris for at opretholde adgangen til et farvand, som vi altid har haft«.

Aftalen siger, at EU’s fiskere skal afgive 25 procent af deres kvoter over de næste fem et halvt år. Hvad er konsekvensen for de danske fiskere?