Venstres Lars Christian Lilleholt spiller afløser for Støjberg på banen: Kalder Stephanie Lose »et oplagt bud«

Mindre end et døgn efter, at Venstres Inger Støjberg blev presset til at trække fra næstformandsposten i partiet, spiller et fremtrædende folketingsmedlem nu en mulig afløser på banen til at overtage næstformandsposten efter hende.

Partiets tidligere klimaminister og mangeårig Støjberg-støtte Lars Christian Lilleholt kalder således regionsformand i Region Syd og formand for Danske Regioner Stephanie Lose »et oplagt bud« som ny næstformand, men understreger, at andre bud også kan komme til.

»Stephanie Lose står stærkt i Region Syd, hun er formand for danske regioner og har politisk tæft. Det skal være en, der kan arbejde sammen med Jakob Ellemann. Det skal være en, som skal bakke sin formand 100 pct. op, og det er bestemt ikke en ulempe at være forankret i det lokale. Vi er og skal være stærkt forankret i det lokale, og det kan Stephanie Lose sikre, derfor er hun et oplagt bud«, siger Lars Christian Lilleholt til Politiken og understreger, at der også kan være andre kandidater.