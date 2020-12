Mette F. efter knivdrab: Vi skal passe bedre på de ansatte

Automatisk oplæsning

Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver på Facebook, at Danmark skal blive bedre til at passe på medarbejdere, der eksempelvis arbejder på landets bosteder.

Det skriver hun, efter at en ansat på et botilbud for voksne i Odsherred onsdag blev stukket ihjel. En beboer er anholdt og sigtet for at stå bag knivstikkeriet.

»Her på årets sidste dag er mine tanker hos familien og kollegerne til den 29-årige mand, der i går blev dræbt, mens han passede sit arbejde på et bosted for voksne i Fårevejle. Det er dybt tragisk«.

»Man skal ikke miste livet ved at gå på arbejde. Uanset om man arbejder med mennesker med psykiske lidelser - eller andre steder i vores samfund«, skriver Mette Frederiksen.

Offeret er en 29-årig mand, der var ansat på Ørbækskilde, som ligger på Riisvej i Veddinge nær Fårevejle.

Overfaldet skete uden for det private bo-, behandlings- og udviklingstilbud.

Men det er langtfra første gang, at ansatte på institutioner i socialpsykiatrien er blevet overfaldet og i værste fald dræbt, mens de var på arbejde.

Socialpædagogernes Landsforbund har oplyst, at der er tale om det sjette drab i sektoren siden 2012.

På samme baggrund skriver Mette Frederiksen, at det er nødvendigt at sikre medarbejderne bedre:

»Det er desværre ikke første gang, det sker. Vi skal blive bedre til at passe på de ansatte«, skriver hun.

