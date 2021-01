Dreng anholdt for at skyde 14-årig pige i ryggen med bomberør

Midt- og Vestjyllands Politi har natten til nytårsdag anholdt en 17-årig dreng for at skyde en ung pige i ryggen med et bomberør i Ringkøbing.

Det oplyser vagtchef Ole Vanghøj tidligt fredag morgen.

Hændelsen fandt sted klokken 01.31 på torvet ved Herningvej i byens centrum.

Her affyrede den 17-årige tre skud med et bomberør mod en gruppe unge piger, hvoraf et ramte en 14-årig pige i ryggen fra fire meters afstand, mens to fløj tæt forbi hendes hoved.

Pigen blev efterfølgende sendt til tjek på hospitalet, men hun er ikke kommet alvorligt til skade.

Fredag morgen er den 17-årig dreng stadig tilbageholdt af politiet. En juristvagt skal nu afgøre, om drengen skal sigtes.

Ifølge Ole Vanghøj tyder det ikke på, at drengen og pigen kendte hinanden på forhånd.

Vagtchefen oplyser, at politiet også har anholdt en 19-årig mand i Ikast for at affyre fyrværkeri mod flere patruljevogne, mens en mand og en dreng på henholdsvis 18 og 16 år er blevet anholdt for at forsøge at forhindre politiet i at anholde deres ven.

ritzau